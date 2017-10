Foor: 'Ik moest het wel even laten zien'

HEERENVEEN - Navarone Foor speelde zondagmiddag een belangrijke rol op het middenveld bij Vitesse. De kleine middenvelder maakte een goal en gaf een assist, maar schakelde ook Stijn Schaars uit. Mede daardoor kon Vitesse uitlopen naar een 0-4 overwinning bij sc Heerenveen.

'We hebben een zware week gehad, maar we gingen er vol tegenaan en stopten veel energie in de wedstrijd. Dat is belangrijk.' Die energie zat er ook veel in bij Foor. 'Ik had natuurlijk donderdag geen wedstrijd, dus had mijn rust gepakt. Ik moest dus wel even wat laten zien. Ik ben blij met mijn goal en mijn assist.'

Foor speelde een goede wedstrijd en werd daarvoor ook beloond. De jonge middenvelder Mason Mount komt er meestal in voor Foor, maar nu ging Thomas Bruns eraf. 'Kijk we hebben een groot team, dus dat Mount er nu inkomt voor iemand anders laat zien dat we allemaal scherp moeten zijn. Dat Mount op de deur klopt maakt ons beter, dat is alleen maar goed voor ons.'

Vijf uitwedstrijden niet verloren

Door de overwinning in Heerenveen heeft Vitesse nog geen uitnederlaag geleden dit seizoen. 'Dat is aardig knap, dat is ook wel een teamprestatie', aldus Foor.

Volgende week staat er weer een thuiswedstrijd op het programma. De nummer 1 (PSV) tegen de nummer 3 (Vitesse). 'Een topper, daar kijk ik naar uit. Nu goed rusten en dan komt PSV. Dat is toch een topploeg in Nederland, met andere kwaliteiten dan Heerenveen.'