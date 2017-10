Hans uit Ede wint Heel Holland Bakt

EDE - Hans Spitsbaard heeft Heel Holland Bakt gewonnen. De 22-jarige Edenaar mag zichzelf een jaar lang de 'Beste Thuisbakker van Nederland' noemen. Hij is de jongste winnaar van het programma ooit.

Hans versloeg in de finale Gwenn en Marjolein.

'Zielsgelukkig'

Nadat de bakkers drie opdrachten hadden uitgevoerd, werd aan het einde van de uitzending in het bijzijn van vrienden, familie en oud-kandidaten de winnaar bekendgemaakt. Die eer was aan presentator André van Duin.

Hans was zichtbaar trots: 'Ik dacht in het begin: dit kan nooit. En dan toch blijkt dat je wel wat in je mars hebt. Het is zo onwerkelijk. Ik ben zielsgelukkig.' Hans' oma, bij wie hij sinds een paar jaar inwoont en op wie hij al zijn taarten uittest, straalde van trots.

Programma razend populair

De bakwedstrijd begon acht weken geleden met tien kandidaten en kwam zondagavond tot een einde. De Edese bakker is diverse keren uitgeroepen tot Meesterbakker van de Week, de titel voor de persoon die die aflevering het best presteerde.

Het televisieprogramma, gepresenteerd door André van Duin, is al jaren razend populair. Het is het vijfde seizoen van Heel Holland Bakt dat Spitsbaard gewonnen heeft.