Papa Matavz: 'Het is zo een mooie week'

'Het is altijd moeilijk om hier te spelen. Maar we waren gefocust en alles ging goed in de wedstrijd. We hielden de nul en we deden het zowel achterin als voorin goed. Dus dit is perfect.'

Op een gegeven moment staat het 0-3 in de wedstrijd en heeft Matavz nog niet gescoord, maar dat deed de spits niks. 'Ik was gefocust en ik bleef wachten tot de kans kwam. Ik was er niet naar op zoek.'

'Fijn dat trainer mij liet gaan'

Uiteindelijk scoorde hij wel, en dat was best logisch. Vaak scoren spelers die net vader zijn geworden. Matavz werd van de week vader, voor de derde keer. Ditmaal van zoon Val. 'Het is zo een hele mooie week. Het was fijn dat de trainer mij donderdag naar mijn vrouw liet gaan. Ik wilde uiteraard vandaag weer terug zijn om het team te helpen.'

En dat deed Matavz dus, met zijn zesde van dit seizoen. 'Het gaat heel goed, hopelijk kan ik dit vasthouden'.