Vitesse is Heerenveen ook tactisch de baas: 'We hadden een duidelijk plan.'

Waar Vitesse eerder dit seizoen na een Europese wedstrijd punten morste tegen VVV Venlo en FC Utrecht, pakte het nu wel de volle winst. En de manier waarop was ronduit indrukwekkend. 'Ik denk dat Vitesse hier een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld', zei Heerenveen trainer Jurgen Streppel dan ook.

Clean sheet

De winnende coach Henk Fraser hield het uit respect voor de tegenstander en goede collega Streppel kort in zijn analyse. 'Ik kan het niet zo goed uitleggen', keek hij terug op de eclatante 0-4 zege. 'Ik ben heel blij, dubbel blij eigenlijk. We houden namelijk ook de nul en eigenlijk scoren we altijd wel.'

Schaars aan banden

Vitesse was in het bijna volgepakte Abe Lenstra stadion Heerenveen tactisch de baas. De sleutel lag zoals zo vaak op het middenveld waar Fraser Navarone Foor op regisseur Stijn Schaars had gezet. Die zet pakte geweldig uit, want de oud-Vitessenaar kon het spel van Heerenveen dit keer geen vorm geven. Foor zat er fel bovenop en liep bij de 0-1 zelfs uit de rug van Schaars weg waarmee hij aan de basis stond van de goal van Rashica.

Meer aanvallende rol Foor

Daarnaast speelde Vitesse voor het eerst dit seizoen met de onvermoeibare Serero naast Bruns. Foor kreeg een rol als aanvallende middenvelder in de as. De Arnhemmers kregen op die manier grip, vonden sneller de weg naar voren en wonnen ook nog eens de meeste duels. 'Dat was zeker cruciaal', zei Fraser over het uitschakelen van Schaars en de meer offensieve rol voor Foor. 'We hadden duidelijk een plan en ik moet zegen we hebben het hier uitstekend gedaan. De complimenten gaan naar de jongens.'

Mentale kwestie

'We scoren ook op de juiste momenten. Het was in tegenstelling tot in Waregem meer gecontroleerd zoals we er uitkwamen. Europese duels leverden vaak probleempjes op, kijk naar VVV, maar nu hebben we toch weer een stap gezet. En dat is wat we willen. Het is vaak een mentale kwestie. Ik hoop dat ze nog eens in me gaan geloven', zei Fraser met een knipoog. 'Ja, volgende week PSV thuis. Weer een prachtige uitdaging.'