Busje schiet over vangrail A50 en kantelt

ARNHEM - De A50 richting Arnhem was zondagavond ter hoogte van knooppunt Waterberg urenlang afgesloten na een ongeval.

Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) was een busje over de vangrail geslagen en gekanteld. Of daarbij gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg stond op het hoogtepunt zo'n 10 kilometer file.

Momenteel zit alleen de linkerrijstrook nog dicht. Ter hoogte van knooppunt Beekbergen wordt het verkeer richting Arnhem omgeleid via de A1, A30 en A12.