ARNHEM - De A50 richting Arnhem is ter hoogte van knooppunt Waterberg afgesloten na een ongeval. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid.

Bij het ongeluk is een busje zwaar beschadigd geraakt. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg staat rond 19.00 uur 7 kilometer file.