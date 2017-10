VIDEO: Slag om Grolle trekt 30.000 bezoekers

Drie dagen lang waande het Achterhoekse stadje zich in het jaar 1627. Op een groot terrein gingen 1600 re-enactors elkaar te lijf om Grolle uit handen van de Spanjaarden te bevrijden. De 'veldslagen' werden uitgevoerd met bulderende kanonnen, pieken, rapiers en musketten.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Strijd tussen Hollanders en Spanjaarden

De Slag om Grolle is het verhaal van de strijd tussen de Hollanders en de Spanjaarden. Groenlo was al eeuwenlang een belangrijk handelscentrum omdat er veel handelsroutes vanuit Duitsland en het Verre Oosten via Groenlo liepen.

Frederik Hendrik kreeg in 1627 opdracht van de Staten Generaal om 'die Starcke Stadt Grol' te heroveren op 'den Spanjaerd'. De belegering van Grolle duurde 30 dagen. Daarna was Groenlo weer in handen van de Hollanders.