'Ik ben helemaal gesloopt'; Jip Vastenburg verpulvert persoonlijke record

VALÈNCIA - Atlete Jip Vastenburg uit Doorwerth heeft in Valencia haar persoonlijke record op de halve marathon flink aangescherpt. Ze kwam tot een tijd van 1.11:11 uur, waarmee ze ruim twee minuten sneller was dan haar oude beste tijd.

'Ik ben helemaal gesloopt, maar echt super tevreden', reageert ze op haar website. 'Ik ben iets te hard gestart, waardoor het tien kilometer lang vechten was tot de finish.' Voor Vastenburg is dit weer een prachtige stap voorwaarts. 'Het is mooi om zo deze periode af te kunnen sluiten.'

Gave ervaring

Het publiek maakte ook veel indruk op haar. 'Het was een heel gave ervaring. Wat betreft het publiek is dit echt de meest fantastische wedstrijd die ik heb meegemaakt. Ook met het oog op de marathon was dit daarom goed om mee te maken. De combinatie van vroeg starten en de gekte eromheen, die je normaal ook op de marathon hebt', is te lezen op haar website.

De inwoonster van Doorwerth gaat de komende dagen lekker uitrusten 'en daarna op naar de volgende doelen'.