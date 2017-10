Kickbokser Peter Verhaegh verovert wereldtitel

Foto: Frenkie Verhaegh

KILDER - De 15-jarige kickbokser Peter Verhaegh uit het Achterhoekse Kilder is wereldkampioen geworden in het Duitse Hagen. In de leeftijdscategorie 15 t/m 17 jaar sloeg hij in de finale de Duitse Christian Long in de eerste ronde knock-out.

Verhaegh werd vorig jaar ook al wereldkampioen in de categorie t/m 15 jaar en afgelopen donderdag werd hij bekroond tot Nederlands kampioen. Trainer Harry Luyken had voorafgaand aan het WK veel vertrouwen. 'Peter zat in een behoorlijk zware categorie. Als je tegen iemand moet die bijna 18 is, dan is dat wel een level hoger. Maar hij kan dat aan.' Ook Peter begon zelfverzekerd aan het WK. 'Ik heb wel vaker tegen oudere jongens geknokt en dat ging altijd wel goed.' Wat het volgende toernooi wordt voor Peter, is nog niet bekend. 'We hebben de focus op het WK gelegd en we gaan nu plannen maken voor een volgend toernooi', aldus vader Frenkie Verhaegh.