Auto's botsen op A1; weg weer vij

VOORTHUIZEN - De A1 richting Amersfoort was zondagmiddag tussen Stroe en Voorthuizen afgesloten door een ongeluk. Voor zover bekend waren er drie auto's op elkaar gebotst.

Als gevolg van de wegafsluiting stond tussen Kootwijk en Voorthuizen zo'n 6 kilometer file. Het verkeer werd via de vluchtstrook langs het ongeval geleid.

Rond 17.20 uur was de weg weer vrij. Of bij de botsingen gewonden zijn gevallen, is niet bekend.