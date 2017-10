'Wolftoerisme' op Veluwe blijft uit

RHEDEN - Veel mensen zijn nieuwsgierig naar de wolf die is gesignaleerd op de Veluwe, maar tot een grote toestroom van wildspotters heeft het niet geleid. Dat meldt Natuurmonumenten zondag.

Het heeft ook niet veel zin om naar de wolf op zoek te gaan, want de kans dat je dit roofdier tegenkomt is heel klein. Een wolf mijdt doorgaans mensen en houdt van rust. Bang zijn voor de wolf is dan ook niet nodig, vindt de natuurorganisatie.

Wie er toch een waarneemt, kan dat het beste doorgeven aan Wolven in Nederland, een samenwerkingsverband van diverse natuurorganisaties. De afgelopen dagen kwamen er al tientallen melden binnen van mensen die een wolf denken te hebben gezien op de Veluwe.

