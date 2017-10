Zo ziet een speeltuin eruit na een verbouwing van 8 ton

NIJMEGEN - Zodra het weer mooi weer wordt, begin volgend jaar, kan er Romeins gespeeld worden in Nijmegen. Zondag is het ontwerp voor een verbouwing van de ruim 70 jaar oude speeltuin De Leemkuil gepresenteerd. De verouderde speeltuin wordt voor 8 ton opgeknapt.

De Leemkuil is één van de oudste speeltuinen van Nederland. De broodnodige facelift voor de verouderde speeltuin had begin dit jaar al klaar moeten zijn, maar de omgevingsvergunning liet op zich wachten. 'Acht ton, het is een ontzettend groot bedrag', gaf Ron Hebben van De Leemkuil eerder al grif toe. 'Maar speeltuintoestellen zijn ontzettend duur.'

Foto: gemeente Nijmegen

Kuil weer droog

Met de verbouwing komt er ook een duurzame oplossing voor het afwaterings- en erosieprobleem van de kuil. De kuil komt als het regent regelmatig vol met water te staan. Een groep kinderen van drie Nijmeegse basisscholen heeft meegeholpen bij het nadenken over een goed ontwerp.

Dat de Maya-tempel nu wordt afgebroken voor een Romeins fort, is niet toevallig. De oudste stad van Nederland benadrukt ook hier nog eens haar Romeinse verleden. De Leemkuil maakte ooit onderdeel uit van een enorm aquaduct. 'Ik vind het heel bijzonder dat met dit nieuwe Romeinse speelgebied, spelen en educatie hand in hand gaan', zegt wethouder Renske Helmer-Englebert.

