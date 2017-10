Hockeysters Nijmegen genieten op hoogste niveau

NIJMEGEN - De hockeysters van NMHC uit Nijmegen verloren zondagmiddag met 5-1 van koploper Den Bosch.

Maar toch genoten de speelsters van de wedstrijd. "We hebben redelijk geprobeerd ons eigen spelletje te spelen, maar zij straffen ons genadeloos af. Dit zijn de mooiere wedstrijden, hier doe je het allemaal voor", zegt Klaartje Mientjens.

Kirsten Klop (links) en Klaartje Mientjes

"Voor ons is dit alleen maar mooi om mee te pakken", vindt aanvoerder Kirsten Klop. "De eerste helft hebben we keihard geknokt, maar de tweede helft zie je dat zij wat slimmigheidjes hebben, waardoor ze makkelijk die goaltjes erin prikken."

NMHC is na een paar seizoenen op een niveau lager terug in de hoofdklasse en moet proberen aan degradatie te ontsnappen. "We wisten dat we een moeilijke start zouden hebben. Nu komen juist de wedstrijden eraan waarin we voor meer puntjes gaan", weet Mientjes.