Liveblog: Vitesse gaat met comfortabele voorsprong rusten

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

HEERENVEEN - Hoewel in Nederland de ogen gericht zijn op de topper Feyenoord-Ajax, is er in de subtop vandaag ook een belangrijke wedstrijd. Heerenveen en Vitessse, de nummer 5 en 6 van de ranglijst nemen het tegen elkaar op in Friesland. Volg hieronder alle ontwikkelingen in het duel.

TUSSENSTAND HEERENVEEN - VITESSE: 0-2 45': Rust! Vitesse gaat rusten met een 0-2 voorsprong. Niks aan de hand voorlopig voor de geel-zwarten. 43': Heerenveen probeert het wel, maar het is nog niet veel meer dan wat afstandsschoten. Vitesse heeft het duel onder controle. 36': GOAL! 0-2. Er gebeurt iets ongelooflijks. Een voorzet van Dabo komt zowaar eens aan. Bij de tweede paal staat Bryan Linssen om hem binnen te tikken. Een comfortabele voorsprong voor Vitesse zo. 33': Een afvallende bal komt voor de voeten van Rashica. Die bal gaat maar net naast. 23': Grote kans weer voor Heerenveen. Kobayashi mag helemaal doorlopen, zonder dat iemand hem maar aanpakt, en schiet maar net naast. 18': GOAL! Matavz stuurt Navarone Foor prachtig weg, de middenvelder gaat alleen op de goal af, maar ziet rechts naast hem Rashica meekomen. De buitenspeler glijdt de bal bij de tweede paal binnen. 12': Een van de belangrijke Vitesse-vrienden, Cor Guijt, bekijkt het eens van een afstandje. Hij ziet dat Vitesse aanvalt, maar dat de ploegen nog niet zoveel van elkaar verschillen. 9': Bij Zulte Waregem waren het er donderdag nog 950. Nu is het maar 1/10e daarvan. 95 supporters zijn achter Vitesse aangereisd. 3': En ook Linssen probeert het van afstand, maar zijn schot gaat iets ruimer over. 2': Meteen een grote kans. Rechtsback Dumfries kruipt naar binnen en haalt van ver uit, maar zijn schot gaat maar net over. 1': We zijn begonnen! 16.45 uur: We weten het zeker, er is niemand bij Vitesse met Friese roots. Niemand zong mee. 16.40 uur: De spelers staan iets eerder op het veld, want het Friese volkslied wordt gespeeld. 16.32 uur: Daar loopt hij dan, de man die het moet doen voor Heerenveen. Stijn Schaars uit Gendt. 16.30 uur: Vitesse is druk bezig met de warming-up. Over een kwartier zal scheidsrechter Bax voor het begin fluiten. 16.27 uur: Jong Vitesse heeft alvast het goede voorbeeld gegeven. Vitesse zou graag willen volgen, na twee gelijke spelen deze week (1-1 bij Heracles en Zulte Waregem). 16.25 uur: Vitesse heeft uit nog niet verloren dit seizoen. Sterker nog, alle uitwedstrijden werden gewonnen, behalve bij Heracles. Daar werd het vorige week 1-1. Heerenveen daarentegen heeft thuis pas 1x verloren, van Ajax (0-4). 16.20 uur: Een belangrijke wedstrijd in het Abe Lenstra-stadion, maar ook in Arnhem. Jong Vitesse speelt de topper in de Derde divisie tegen VV Una. Het lijkt erop dat Vitesse die wedstrijd ruim gaat winnen. 16.15 uur: De opstelling van Vitesse is bekend. Zowel Navarone Foor als Tim Matavz keren terug in de basis. Dat betekent dat Mason Mount en Castaignos weer op de bank moeten plaatsnemen. 16.10 uur: Achterhoeker Klaas-Jan Huntelaar was in het verleden ook een belangrijke man in Heerenveen. Dus ook hij mag niet ontbreken op de heldenwand. 16.05 uur: Oud-Vitessenaar Stijn Schaars heeft een belangrijke rol bij de tegenstander van Vitesse vandaag. De middenvelder is enorm belangrijk voor de Friese ploeg. En daarom heeft hij ook een mooi plekje kunnen bemachtigen in de persruimte. 16.00 uur: Bij Vitesse is het even afwachten hoe de ploeg is hersteld van de Europese wedstrijd tegen Zulte Waregem afgelopen donderdag. Daarin speelden Tim Matavz en Mason Mount niet mee, beide spelers zitten vandaag wel weer bij de selectie. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl