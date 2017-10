Vluchtende man verstopt zich in kruipruimte woning

Foto: Omroep Gelderland

RUURLO - Een man in Ruurlo heeft zich zaterdagnacht tijdens zijn vluchtpoging voor de politie verstopt in een woning. Agenten konden hem uiteindelijk in de kruipruimte aanhouden.

De man stond die nacht in een horecagelegenheid terwijl hij daar een verbod op heeft. Toen hij de politie zag, zette hij het op een lopen. Via de achterkant van het gebouw rende hij de straat in en zocht zijn toevlucht in een nabijgelegen woning. De politie kamde daarop het huis kamer voor kamer uit en trof de verdachte uiteindelijk aan achterin de kruipruimte. De man, die onder het stof zat, is overgebracht naar Doetinchem, waar hij de nacht in een cel heeft doorgebracht. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl