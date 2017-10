Orkest uit Winterswijk wint prestigieus festival in China

NANJING SHI - De Winterswijkse muziekvereniging Excelsior heeft de eerste plaats behaald op het prestigieuze festival voor harmonieorkesten in de Chinese stad Nanjing. Het orkest is daar vanwege het 110-jarig jubileum.

De 76 muzikanten vertrokken vorig weekend naar China. Afgelopen week speelden ze onder andere mee bij een concert van kinderen die visueel beperkt zijn. Ook volgden ze workshops met Chinese dirigenten, maar ze gaven ook zelf les op een conservatorium. De muzikanten van Excelsior sluiten hun reis af met een bezoek aan Shanghai.

Papierwinkel

Het had nogal wat voeten in de aarde voordat de reis naar China administratief gezien rond was. Volgens het orkest moesten alleen al voor de visumaanvraag 304 pagina’s Chinees/Engelstalige aanvraagformulieren worden ingeleverd, net als honderden pagina’s werkgeversverklaringen, studieverklaringen, KvK-uittreksels, btw-aangiften en toestemmingsformulieren.

De reis is deels betaald met een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De band tussen China en Winterswijk is er al langer. Zo kwamen afgelopen voorjaar zo'n honderd muzikanten op bezoek in de Achterhoekse plaats en in de zomer was een Chinees jeugdorkest te gast.

Omroep Gelderland maakte toen de volgende reportage:

Zie ook: