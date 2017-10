Man met glas in nek gestoken

ARNHEM - In het uitgaansgebied van Arnhem is zondagnacht een 24-jarige man uit Elst met een glas in zijn nek gestoken. Hij raakte ernstig gewond.

De mishandeling was rond 01.30 uur. De vermoedelijke dader ging er vandoor, maar kon even later worden aangehouden in een horecagelegenheid aan de Steenstraat.

Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De 32-jarige verdachte uit Arnhem is meegenomen naar het politiebureau. De aanleiding van de mishandeling is niet bekend.