Onderzoek naar ernstig ongeluk in Wezep

WEZEP - De politie onderzoekt wat precies de toedracht is van het ernstige ongeluk vrijdagavond in Wezep. Bij het ongeluk op de kruising tussen de Kerkweg en de Clematisstraat raakte een 56-jarige vrouw gewond. Ze moest uit de auto worden geknipt.

Een 19-jarige bestuurder uit Oldebroek reed over de Kerkweg en wilde op de kruising rechtdoor rijden. Vermoedelijk zag hij de auto van de vrouw over het hoofd. De automobiliste is naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht, net als het 17-jarig meisje dat bij de Oldebroeker in de auto zat.

De man uit Oldebroek had in ieder geval niet gedronken. De auto's zijn afgesleept en worden verder onderzocht.