Scooterbestuurder met dranklucht van de weg geplukt

WEHL - Op de Beekseweg in Wehl is in de nacht van zaterdag op zondag een man op een scooter van de weg gehaald. De 36-jarige Doetinchemmer viel op door zijn rijgedrag en droeg bovendien geen helm.

Omdat hij naar alcohol stonk werd een blaastest afgenomen. Daaruit bleek dat hij ruim twee keer meer had gedronken dan is toegestaan. Bij controle van het kenteken kwamen ook zaken aan het licht die niet klopten. De man is daarop aangehouden voor heling. Voor het rijden onder invloed wordt nog een afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt. De scooter is in beslag genomen.