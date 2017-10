School is onveilig: dagje langer vakantie voor middelbare scholieren

NIJMEGEN - Leerlingen van het Citadel College locatie Griftdijk in Lent hebben een dag langer herfstvakantie. Een aannemer gaat maandag een deel van het gebouw van de middelbare school verstevigen omdat het pand nu niet veilig is.

Op bepaalde plaatsen in de school is de constructie onvoldoende om het gewicht te dragen, schrijft rector Wouter Middendorp in een brief aan de ouders. Op de voorkant van het pand rust meer gewicht dan op de achterkant. Dat komt door de extra verdieping en een klimaatinstallatie.

In een plafond zit een scheur van zeven meter lang. Dinsdag kan de school weer open. Dan komen er aangepaste roosters, omdat niet alle lokalen te gebruiken zijn.

Emotionele beslissing

Vlak voor de herfstvakantie zijn halsoverkop stutpalen neergezet, maar voor de lange termijn is ook een oplossing nodig. Over enkele weken moeten de herstelwerkzaamheden klaar zijn.

Dat de school een dag dicht moet, noemt de rector 'een emotionele beslissing'. Ouders kunnen dinsdagochtend en -avond met Middendorp in gesprek over de situatie.

Zie ook: de brief van de rector (pdf)