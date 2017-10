Mega-kerstdorp in woonkamer: 'Het wordt ieder jaar groter'

'Al die gekleurde lampjes, het geluid, het geeft gewoon een hele mooie sfeer', benadrukt Regina Timmerije terwijl ze snel nog wat poppen recht zet.

Elk jaar trekken ze een aantal dagen uit voor de opbouw van het immense kerstdorp. Kerstmannen, bomen, huisjes en lichtjes sieren de woonkamer. 'Eerst deden we het in één dag, nu doen we het wat rustiger aan in zo'n twee dagen', zegt Timmerije.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Trendsetters geworden

De buren van het duo moesten wel even wennen aan het kerstdorp naast de deur. 'Ze zeiden wel eens: jullie zijn hartstikke gek. Maar tegenwoordig zijn we trendsetters. Als wij alles klaar hebben begint de rest van de buurt ook met de lampjes.'

De taakverdeling is helder: Regina bouwt het dorp en Willy bemoeit zich met de overige tierelantijntjes. 'Regina doet ook de elektriciteit, als ik dat doe ben ik bang dat er brand uitbreekt', lacht Willy.

Het kerstproject blijft nog wel een tijdje staan. 'In ieder geval tot Drie Koningen. Het is een heel werk. Als je dit opzet voor een paar dagen heeft het geen zin.'

Foto: Omroep Gelderland