Wilco Kelderman valt wéér van zijn fiets, wond gehecht in ziekenhuis

BARNEVELD - Wielrenner Wilco Kelderman uit Barneveld is opnieuw van zijn fiets gevallen. Hij belandde op de grond tijdens een massale valpartij in de laatste kilometers van de vierde etappe van de Ronde van Guangxi, die door China gaat.

Kelderman liep een open wond op aan zijn arm, die in het ziekenhuis moest worden gehecht. 'De wond is hier gedicht, na thuiskomst zal er nog nader onderzoek volgen', liet ploegarts Anko Boelens weten. 'Een blessure van deze aard is na een week of twee genezen.'

Het is de zoveelste keer dit jaar dat Kelderman tegen het asfalt smakt. In augustus ging hij onderuit tijdens de Ronde van Spanje. Daarvoor brak hij zijn vinger toen hij tijdens de Giro tegen een motor aanreed. Dezelfde vinger had hij in het voorjaar ook al gebroken tijdens de Italiaanse koers Strade Bianche.

Zie ook: