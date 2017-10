VIDEO: Zo ruim je een gevaarlijke spoorwegovergang op

Tot die tijd moeten fietsers en voetgangers gebruikmaken van een tijdelijke spoorwegovergang die dit weekend wordt aangelegd en maandag opengaat. Eind 2018 moet de nieuwe tunnel klaar zijn voor gebruik.

Beelden van de werkzaamheden (tekst gaat verder onder de video):

Meegluren

Vanaf het bovenste parkeerdek van het transferium kan de de aanleg van de tijdelijke overweg en het verwijderen van de huidige spoorwegovergang worden bekeken.

Fietsers vanuit Barneveld moeten wel even omrijden via de Wencopperweg en de Hanzeweg-Zuid; voetgangers kunnen gebruikmaken van de loopbrug in het transferium.

De werkzaamheden zijn ook live te volgen via de webcam op www.harselaartunnel.nl. Daar vindt u ook alle omleidingsroutes.