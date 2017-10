De Treffers en FC Lienden spelen gelijk in Gelderse derby

Foto: Pixabay

GROESBEEK - De Gelderse derby in de Tweede Divisie tussen De Treffers en FC Lienden is zaterdag geëindigd in een gelijkspel. In Groesbeek kwamen beide ploegen niet verder dan 2-2.

Erik van Eem maakte na een halfuur de eerste treffer voor FC Lienden. De Treffers liet het daar niet bij zitten en kwam na zeven minuten alweer op gelijke hoogte via Wouter op den Camp: 1-1. Na rust wisten de Groesbekers opnieuw het net te vinden; Nick de Bondt benutte in de 50e minuut een strafschop en bracht de stand daarmee op 2-1. Maar in de slotfase werd het alsnog 2-2 door een goed ingeschoten penalty van Danny van den Meiracker. Overige uitslagen: VVSB - Achilles'29: 3-2 TEC - FC Lisse: 0-2