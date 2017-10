Kinderen krijgen bijzonder pakketje in de brievenbus

Postbode Wilco Vetter heeft de fietstassen bomvol zitten: naast de gewone post heeft hij tientallen doosje met jodiumpillen in de tas. 'Normaal laat ik mijn fiets aan het begin van de straat staan als ik de post bezorg, maar nu heb ik de instructie gekregen om mijn fiets in de buurt te houden en ook om de pakketjes goed door de brievenbus te drukken, zodat ze er niet half uit blijven steken.'

Kernongeval

Hij bezorgt de doosjes op adressen die binnen de straal van honderd kilometer van een kerncentrale liggen én waar mensen onder de 18 jaar wonen. In heel Nederland zijn de afgelopen twee weken zo 1,2 miljoen doosjes voor 3,2 miljoen mensen bezorgd.

Niet omdat de terreurdreiging is toegenomen of de kerncentrales zijn verslechterd, verzekert Allard Schimmel van de drie Gelderse GGD's. 'Het heeft puur te maken met het feit dat wij dezelfde lijn kiezen als België en Duitsland. Als er een kernongeval gebeurt - en die kans is klein - dan zijn we net als Duitsland en België voorbereid en hebben we de pillen al bij de mensen thuis liggen.'

Graphic: Omroep Gelderland

Dubbel gevoel

In Doesburg haalt Gerard de Graaf het doosje uit de brievenbus. Een klein pakketje met daarin een voorlichtingsfolder en het medicijndoosje met een doordrukstrip met tien pillen. 'Ik vind het wel goed dat ze dit doen. Als er iets gebeurt met een kerncentrale en je moet dan allemaal nog naar de apotheek dan sta je waarschijnlijk in de rij.'

Zijn buurvrouw een paar deuren verder vindt het toch ook wel een raar idee. 'Het geeft een dubbel gevoel: aan de ene kant goed om voorbereid te zijn, maar aan de andere kant maakt de reden waarom we ze in huis hebben gekregen me ook wel angstig.'

In Gelderland liggen een stukje van het Rivierengebied en een deel van de Achterhoek in de straal van honderd kilometer van een kerncentrale. Het gaat dan om Doel in België en Emsland in Duitsland. Alleen in die gebieden hebben gezinnen met kinderen de pillen gekregen. Zwangere vrouwen moeten de jodiumpillen zelf halen bij de apotheek.

