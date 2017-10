VIDEO: 'He schatje, jij kunt wel model worden. Loop je even mee?'

Ze spraken in tweetallen uitgaande jongeren aan, bijvoorbeeld met de vraag of ze model willen worden. Of ze de jongeren er nu wel of niet intrappen, na het aanspreken wordt aan hen gevraagd even mee te lopen naar een zijstraat.

Daar krijgen ze van hulpverleners uitleg over wat er is gebeurd en wat er had kunnen gebeuren. Op die manier wordt gewaarschuwd voor de gevaren van loverboys.

De actie was een 'succes': van de 40 vrouwen die werden aangesproken gingen er in anderhalf uur tijd 29 mee.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Nog veel te winnen

Behalve de gemeente Arnhem waren de politie, Veilig Thuis en de lokale horeca betrokken bij de campagne. Het was de vierde keer dat deze actie werd gehouden. Volgens een woordvoerder is het voor Arnhemse jongeren een wake up call.'Het werkt helaas elke keer weer. Dat laat goed zien dat er nog een wereld te winnen is.'

