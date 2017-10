Groepje pubers opgepakt voor gewapende straatroof

ARNHEM - De politie heeft zes jongeren uit Arnhem aangehouden voor een gewapende straatroof in hun woonplaats. De verdachten zijn in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar. Drie van hen zitten vast voor verhoor.

Het slachtoffer, een 30-jarige Arnhemse, werd vrijdagavond rond 19.30 uur op de Ruitenberglaan bedreigd door twee gemaskerde jongens. Ze hadden een vuurwapen bij zich - of iets wat daarop leek - en eisten geld.

Toen de jongens dit niet kregen, gingen ze er samen met een groepje vandoor. Meerdere eenheden van de politie gingen na de melding ter plaatse om de verdachten op te sporen.

Wapen en maskers

In de omgeving troffen agenten even later zes verdachten aan die voldeden aan het opgegeven signalement. In een mand die ze bij zich hadden, vond de politie onder meer een wapen en maskers. Hierop is de hele groep aangehouden op de Laan van Presikhaaf en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Na een eerste onderzoek zijn drie meisjes aan hun ouders overgedragen. Een 15-jarig meisje en twee jongens van 14 en 16 worden verhoord. Zij zitten voorlopig nog vast. De politie is op zoek naar getuigen.