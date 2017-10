Band Kiek Now Us neemt afscheid met daverende show

Foto: REGIO8

ULFT - De Achterhoekse rock-'n-rollband Kiek Now Us treedt deze zaterdag voor de allerlaatste keer op. In dancing de Radstake in Heelweg zetten de vijf mannen een punt achter hun gezamenlijke muziekcarrière van 12,5 jaar.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

Saxofonist Jos Bleumink gaf onlangs aan dat het mooi is geweest, waarna gezamenlijk is besloten dat Kiek Now Us helemaal stopt met optreden. Om op een knallende manier afscheid te nemen van het publiek is een laatste tour georganiseerd. Zaterdagavond wordt deze afgesloten met een groots optreden in de Radstake. Bekijk de reportage van REGIO8 (tekst gaat verder onder de video): Vuurwerk en special effects 'Dat wordt een heel spektakel, met alles erop en eraan', sprak Bleumink eerder. 'Vuurwerk, special effects, voorprogramma’s en dj’s.' Samen met het trouwe publiek sluiten de mannen hun carrière af. 'Natuurlijk met veel vrienden en bekenden. Mensen die ons de afgelopen jaren gesteund en geholpen hebben', aldus de saxofonist.