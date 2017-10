Amerikaanse veteraan krijgt bajonet na 73 jaar terug

André Duijghuisen hoorde van zijn vader over operatie Market Garden en de gevechten in de omgeving van Groesbeek en De Horst. Zijn vader woonde aan de Cranenburgsestraat en maakte daar de luchtlandingen van september 1944 mee.

Bij het leeghalen van de ouderlijke woning kwamen in de zomer van 2016 de stukken weer tevoorschijn die Andrés vader destijds had verzameld, waaronder een bajonet. Daar stond de naam van Bryant ingekerfd. Na lang speurwerk lukte het Duijghuisen om Bryant terug te vinden in de Verenigde Staten.

Zoeken naar de eigenaar

Er volgde mailcontact, en beloofde Bryant een verslag te sturen van zijn herinneringen aan september 1944. In het mailcontact werd een afspraak gemaakt en vrijdag kon de bajonet eindelijk worden overhandigd.

Bekijk de reportage met beelden van de overhandiging (tekst gaat verder onder video)

Veter los

'Ik kan mij niet herinneren dat de bajonet zo groot was,' vertelt Bryant bij de overhandiging. Hoe de bajonet bij vader Duijghuisen terecht is gekomen weet de veteraan ook niet, maar 'The handwriting is mine'.

Hij heeft wel een duidelijke verklaring hoe het kan dat zijn bajonet in Nederland is blijven liggen. 'Ik wilde mijn veter kapot snijden, maar er gebeurde zoveel om mij heen en toen heb ik het laten liggen.'

De vrouw van Bryant zegt dat hij nog steeds veel over de oorlog praat. 'Ik denk dat als je iemand hebt vermoord en zo'n oorlog hebt meegemaakt dat je dan voor je leven getekend bent.'

Nelson Bryant is inmiddels 94 jaar. Hij kwam na de oorlog nooit meer in Nederland.

Nelson Bryant - Foto: privébezit Nelson Bryant.