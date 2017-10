Auto kantelt op A1: twee gewonden

Foto: News United/Jan Willem Klein Horstman

BATHMEN - Op de A1 bij Bathmen is zaterdagmiddag een ongeluk gebeurd in de richting van Apeldoorn. Een auto belandde door nog onbekende oorzaak op zijn kant in de middenberm

Volgens RTV Oost zijn twee mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig. Het ongeluk zorgde voor veel vertraging in de richting van Apeldoorn. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl