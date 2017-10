'Waakhonden en speciale hekken nodig als wolven hier komen'

Ze juicht de komst van de wolf toe. Het laat zien dat het goed gaat met de natuur en dat de biotoop van de Veluwe geschikt is voor de wolf. Dat is wel eens anders geweest. Maar ze heeft ook zorgen. Want als er een complete roedel in de buurt van haar schaapskudde komt, dan is die kudde 'een hapklare brok' voor de wolf, zoals ze het zelf zegt.

Slachting

'Ik weet van mijn collega's in Duitsland dat als je niets doet, er een slachting kan worden aangericht. Schapen zijn een makkelijke prooi en wolven weten dat als geen ander. In Duitsland hebben ze hoge hekken geplaatst, onder stroom, die ook nog eens een keer diep de grond in gaan, want wolven kunnen geweldig graven.'

'De Duitsers werken met kudde-bewakingshonden. Dat zijn allemaal maatregelen die noodzakelijk zijn als een roedel wolven in de buurt rondloopt. En dat zijn investeringen die mijn stichting niet zomaar kan ophoesten,' zegt Cynthia Berendsen.

Geen klaagzang

Daarnaast moeten de schapen iedere nacht de kooi in. Ook dat brengt extra kosten met zich mee, want de schapen moeten gevoerd worden. 'Het klinkt allemaal als een klaagzang, dat is het niet,' zegt Cynthia. 'Ik geef alleen aan dat als de wolf hier voet aan de grond krijgt, dit soort zaken ook gaan spelen. Voorlopig is het nog niet zover. Er is één wolf gesignaleerd en voordat je een hele roedel hebt, dat duurt nog wel even.'

Stomverbaasd dat hond bijt

Om de zaken in perspectief te zetten: loslopende honden zijn voor de kudde van Berendsen op dit moment een veel groter probleem. 'We hebben geregeld gewonde schapen die door een hond te pakken zijn genomen. Die missen een stuk staart of worden zelfs bij de keel gegrepen. En het verbaast me iedere keer weer dat de baasjes zelf stomverbaasd zijn dat hun hond dit doet. Aanlijnen dus. Want een hond is en blijft een jachtdier. Een schaap een prooidier, dat slaat op de vlucht. Dat is voor een hond het teken om in de aanval te gaan, hoe braaf hij thuis ook is.'