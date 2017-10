Tientallen meldingen over wolf op Veluwe

UDDEL - Het meldpunt Wolven in Nederland wordt overspoeld met telefoontjes van mensen die een wolf denken te hebben gezien op de Veluwe. Ook is er een foto gemaild van uitwerpselen die mogelijk van een wolf zijn.

Op de afbeelding is te zien dat er haren in de keutel zitten. 'Als dat haren van een wild zwijn zijn, dan is de keutel hoogstwaarschijnlijk van de wolf,' zegt Leo Linnartz van de organisatie Wolven in Nederland, die verantwoordelijk is voor het meldpunt.

'Maar het kunnen ook hondenharen zijn, dan is de keutel van een hond die zichzelf gelikt heeft.' Medewerkers van Wolven in Nederland zijn naar de plek waar de uitwerpselen zijn gezien. Ze willen de keutel meenemen, zodat die in het Wageningse onderzoekscentrum Alterra kan worden geanalyseerd.

Niet alle tips even bruikbaar

Van de tientallen meldingen die het meldpunt sinds vrijdag binnenkreeg, zijn volgens Linnartz niet alle tips even bruikbaar. Er zitten ook veel oude waarnemingen tussen. 'Mensen grijpen de gelegenheid aan om te melden dat ze eerder dachten een wolf te hebben gezien. Dat zat dan nog in hun achterhoofd, en nu komt het naar boven.'

Het liefst krijgt het meldpunt recente waarnemingen, gecombineerd met een duidelijke omschrijving van de locatie en een foto. Linnartz: 'We hebben ooit een foto gekregen van een poepende wolf in Beuningen (Overijssel, red.). Dat maakte het onderzoek makkelijk, want aan de hand van die uitwerpselen konden we de waarneming checken.'

Zie ook: