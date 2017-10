Spookhuis laat contract tekenen voor aanraking

NIJMEGEN - Bezoekers van het spookhuis in het Nijmeegse Honig-complex moeten een contract tekenen om binnen te komen met Halloween. Daarin staat dat zij aangeraakt mogen worden door acteurs. De organisator wil zo voorkomen dat men na afloop verhaal komt halen.

'We hebben speciale acteurs ingehuurd die gasten mogen aanraken. We raken ook alleen maar hun kuiten en hun armen aan, meer niet,' legt Michael Snoek van het spookhuis uit.

In het contract staat ook dat alle bezoekers zich aan de huisregels moeten houden. En er is nog een reden voor de handtekening, zegt Snoek. 'Het is ook een deel van de beleving. Als je ergens voor moet tekenen kan dat veel enger en dreigender overkomen. Dat is ook het gevoel wat we een beetje proberen te creëren.'

Tsjernobyl

De Honig Halloween Nights 2017 worden van vrijdag 27 tot en met zondag 29 oktober gehouden in de oude Honig-fabriek in Nijmegen. Dit jaar is er een speciaal Tsjernobyl-thema, naar het verhaal van een van de grootste kernrampen ter wereld.