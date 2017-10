'Iedereen voelt zich machteloos'; landbouwterreur houdt burgemeester wakker

Meerdere boeren zijn slachtoffer geworden van vandalen die hun gewassen vernielen. Afgelopen week nog werden 2500 boompjes doorgezaagd bij een fruitteler in Altforst.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Machteloos

De burgemeester voelt zich machteloos en zegt er wakker van te liggen. 'Je wilt mensen beschermen, maar het gebied is zo groot dat je het niet af kunt zetten.'

'Dit gaat veel verder dan vandalisme. Het wordt terreur genoemd en dat vind ik het eigenlijk ook', zegt Van Rhee tegen Omroep Gelderland. 'Het rare is dat er niet duidelijk is wat men eigenlijk wil bereiken.'

'Dit raakt het hart'

Vooral de emotionele kant van de zaak raakt haar. 'Het zijn niet zomaar spullen, het zijn spullen waar mensen voor hun brood afhankelijk van zijn. Het raakt het hart van mensen. Het is hun oogst, waar ze hun ziel en zaligheid in hebben gestopt. Dat is niet alleen in geld uit te drukken.'

In welke richting de daders gezocht moeten worden, is onduidelijk. 'Ik weet dat niets uitgesloten wordt', aldus Van Rhee. Ze heeft geen aanwijzingen dat boze jagers verantwoordelijk zijn voor de vernielingen, zoals hier en daar wordt gesuggereerd.

Flyers

Van Rhee roept inwoners met klem op om oren en ogen open te houden en 112 te bellen als ze iets verdachts zien. Vrijdagavond en zaterdag zijn door de politie in het gebied flyers verspreid met de oproep om tips door te geven.

Zie ook: