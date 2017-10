Wat zijn uw ervaringen met speciaal vervoer?

Archieffoto. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Omroep Gelderland doet in samenwerking met Zorgbelang Gelderland onderzoek naar het functioneren van speciaal vervoer in onze provincie. Maakt u, of bijvoorbeeld uw kind of partner, in Gelderland gebruik van bijvoorbeeld leerlingen- of ouderenvervoer? Vul dan onze enquête in!

Regelmatig klinkt er kritiek op het speciaal vervoer in Gelderland. Zo kwamen eerder verhalen naar buiten over gebruikers die te laat of helemaal niet werden opgehaald. Wij willen graag weten: zijn dit incidenten of is er meer aan de hand? En hoe komt dit dan? Dus maakt u of uw naaste gebruik van speciaal vervoer in Gelderland? Doe dan hier mee aan ons onderzoek. En kent u (andere) gebruikers? Wij zijn u dankbaar als u dit bericht of de link naar de enquête door zou sturen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

Neem voor meer informatie en tips contact op met Maarten Dallinga, researcher bij Omroep Gelderland: mdallinga@gld.nl.