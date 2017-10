Drugsafval gedumpt bij landgoed Mariëndaal

OOSTERBEEK - Bij landgoed Mariëndaal in Oosterbeek zijn een tiental jerrycans gedumpt. Vermoedelijk gaat het om drugsafval. Om welke stof het precies gaat, is nog niet bekend.

De jerrycans werden rond 8.15 uur gevonden door een voorbijganger. De brandweer meet om welke stof het precies gaat. Er komt een gespecialiseerd bedrijf om de vaten op te ruimen.

Niet de eerste keer

De laatste tijd is er in Gelderland vaker drugsafval gevonden. Afgelopen donderdag nog werd een groot aantal vaten gevonden aan de Deelenseweg in Arnhem. Ook werd een drugslab in Nijkerk opgerold.

Op 14 oktober was het raak in Vuren, daar werden 17 gedumpte jerrycans gevonden. Op 5 oktober werden er in Loenen aan de parallelweg bij de A50 lege jerrycans en vaten gedumpt. Of de dumpingen wat met elkaar te maken hebben is niet bekend.



Zie ook: