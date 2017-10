Sterrenspektakel boven Gelderland

ARNHEM - Wie komende nacht de wekker zet (of net terugkomt van uitgaan) en naar boven kijkt, kan boven Gelderland veel vallende sterren zien. Het hoogtepunt is rond 04.00 uur vannacht, weet weerman Jordi Bloem van MeteoGroup.

'Vannacht hebben we in eerste instantie opklaringen. Daarna kunnen we de sterren zien voordat de volgende storing eraan komt', vertelt Bloem. 'Vooral in de Achterhoek is de kans groot dat de vallende sterren goed te zien zijn.'

Wie de meteoren nog beter wil bekijken kan het beste naar een open veld buiten de bebouwde kom gaan. Daar is het vaak relatief donker.

Hoe komt het?

Op het hoogtepunt is te zien dat elke anderhalve minuut stofdeeltjes van de zogeheten Orioniden-zwerm fel licht geven als ze verbranden in de dampkring. De Orioniden zijn elk jaar in de tweede helft van oktober te zien.

Ze heten zo omdat het lijkt alsof ze vanuit het sterrenbeeld Orion komen. In werkelijkheid is het gruis van de komeet Halley die in 1986 langs de aarde suisde. Elk jaar trekt de aarde door de staart van deze komeet.

