Snelle Audi's nieuwste wapen bij achtervolgingen politie

ARNHEM - De Audi A6 Avant wordt waarschijnlijk de nieuwe politieauto voor achtervolgingen op de snelweg. De snelle auto's moeten vanaf komend voorjaar de opvolger worden van de Volvo V70, die met een topsnelheid van 230 km/u simpelweg niet snel genoeg is.

De politie verloor het met de Volvo's tijdens achtervolgingen onder meer van Nederlandse plofkrakers die in Duitsland toesloegen. Die scheurden in razendsnelle Audi's A4, A6 en de nog snellere varianten S4 en S6 door onder meer Gelderland naar het westen.

10 miljoen euro

De A6 geldt als een van de succesvolste types van het Duitse automerk. De politievariant is de Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro. Deze auto kan 250 kilometer per uur en gaat binnen 7 seconden naar de 100 kilometer per uur. Bij de aanbesteding had de politie die prestaties ook als eis gesteld.

Met de order is inclusief onderhoud en reparaties ongeveer 10 miljoen euro gemoeid, weet De Telegraaf. De aanbesteding is nog niet definitief: de importeur moet eerst een prototype leveren, dat is aangepast aan de wensen van de politie. Ook kunnen concurrenten nog bezwaar maken tegen de uitkomst.

