Verdachten inbraak Wapenveld langer in de cel

WAPENVELD - De twee verdachten die opgepakt werden na een klopjacht in Wapenveld blijven zeker nog 90 dagen vastzitten. Dat zegt de politie Heerde-Hattem op Facebook. Het gaat om een 27-jarige man uit Lelystad en een 26-jarige man uit Almere.

In de nacht van zondag 8 op maandag 9 oktober werden de mannen op heterdaad betrapt bij een inbraak in een huis aan de Kwartelweg. Er waren zo'n tien politievoertuigen in het dorp. Ook liepen er agenten met kogelwerende vesten en er werden speurhonden ingezet.

Uiteindelijk werd de man uit Lelystad gezien toen hij terugkeerde naar de auto waarmee het tweetal vermoedelijk was gekomen. De politie hield het voertuig in de gaten. Toen agenten de man wilden aanhouden, ging hij er rennend vandoor. Diep in de nacht werd de voortvluchtige man toch in de kraag gevat op de Vree in Wapenveld.

Bijtwonden

De man uit Almere werd door politiehond gevonden in de bosjes. Hij liep daarbij bijtwonden op en kon toen worden aangehouden. Volgens eerdere, onbevestigde berichten lag er in de auto van de daders een vuurwapen. Dit bleek een tas met inbrekersgereedschap te zijn.

