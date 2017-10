Zolderbrand bij hoekwoning Arnhem

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Op de Haarlemweg in de Arnhemse wijk Elderveld is zaterdagochtend vroeg brand ontstaan in een hoekwoning.

De vlammen sloegen door een gat in het dak naar buiten. De brandweer kon de brand met hulp van een hoogwerker onder controle te krijgen. Mogelijk is het vuur ontstaan bij de cv-installatie. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Wel is er veel rook- en waterschade.