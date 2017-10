Uitvaart Anne Faber in Nijmegen

Bloemen bij de plaats waar Anne werd gevonden - Foto: ANP

NIJMEGEN - In Nijmegen is vrijdag in besloten kring afscheid genomen van Anne Faber. De uitvaart was in de Stevenskerk, meldt De Gelderlander. Het lichaam van de 25-jarige Faber werd vorige week gevonden in het buitengebied van Zeewolde.

De vrouw groeide op in de regio Arnhem-Nijmegen. Ze studeerde in Nijmegen en verhuisde daarna naar Utrecht. Drie weken geleden verdween ze spoorloos tijdens een fietstocht. Voor betrokkenheid haar verdwijning werd Michael P. aangehouden. Donderdag bepaalde de raadkamer van de rechtbank dat hij nog drie maanden vast blijft zitten. Het onderzoek naar de dood van Anne Faber is nog bezig. Op 10 januari staat de eerste pro-formazitting van de rechtszaak gepland. Er is dan nog geen inhoudelijke behandeling. Zie ook: Verdachte in zaak Anne Faber langer vast

Petitie Anne Faber wordt volgende week aangeboden