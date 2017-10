Opnieuw auto's uitgebrand in Arnhem

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - In Arnhem zijn afgelopen nacht opnieuw auto's in vlammen opgegaan. Dit keer was het raak in de wijken Malburgen en Spijkerkwartier.

De eerste brand begon rond 1.00 uur bij de achterkant van een auto op de Zonnedauwweg. Het vuur was snel gedoofd, maar van de auto bleef niet veel over. Een auto die ernaast stond raakte beschadigd. Nog geen uur later brandde een auto op de Poststraat uit. De oorzaak van de branden is niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. In Arnhem gaan het laatste jaar vrijwel elke week auto's in vlammen op. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl