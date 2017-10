Frank Sturing debuteert in eerste divisie

VOLENDAM - Frank Sturing had al eredivisie-ervaring met NEC, maar tegen Volendam debuteerde hij in de eerste divisie.

"Dit waren mijn eerste minuten. Het was degelijk, maar ik ben niet helemaal tevreden. We stonden wel prima achterin met Ted van de Pavert en we hebben de nul gehouden. Het is de vierde overwinning op rij, al speelden we vandaag wel iets minder. Fortuna heeft gelijk gespeeld, dus we kunnen zelfs de periode winnen."

Sturing kwam aanvankelijk niet in de plannen voor, maar door blessures van Wojciech Golla en Robin Buwalda mocht hij centraal in de verdediging spelen. "Ik stond er gelukkig goed en dat is het enige wat ik kon doen. Maar ik stond lager in de pikorde, dus dat is wel moeilijk. Ik weet dat ik het niveau aan kan, want ik heb mijn debuut al gemaakt. Nu is het aan mij. Als ik het goed doe, kan ik blijven staan."