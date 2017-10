Twee BMW's botsen op elkaar

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - In de buurt van de Jumbo in Barneveld zijn vrijdagavond twee BMW’s op elkaar gebotst. Een bestuurder is hierbij aangehouden. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

Het ongeluk gebeurde rond 22.00 uur aan de Ternate. Daar reed één van de twee BMW’s weg vanaf een parkeervak van de supermarkt. Door nog onbekende oorzaak botste hij vol op de andere BMW. Daar zaten twee personen in. De bestuurder van de eerste BMW bleek bij controle te veel alcohol in zijn bloed te hebben. De persoon werd daarom meegenomen naar het politiebureau. De wagen bleek ook niet verzekerd te zijn. Beide BMW’s moesten worden weggesleept. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl