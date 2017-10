Lars Nieuwpoort legt vinger op zere plek: 'Je moet wel scherp zijn als je wilt winnen'

DORDRECHT - Lars Nieuwpoort scoorde de 1-0, maar het hielp De Graafschap weinig. 'Hier koop je niks voor.'

FC Dordrecht kwam, nog terecht ook, na de kopbal van Nieuwpoort langszij. 'Zij gaan opportunistischer spelen en die ballen worden er dan ingepompt. Dan hoeft ie maar één keer goed te vallen en dat gebeurt dan ook. Wij werden slordig terwijl je juist die tweede ballen moet oppakken en in de counter de 2-0 moet maken.'

De centrumverdediger, die de complimenten kreeg van zijn trainer, baalde stevig. 'Je verliest twee punten. Ja, ik scoor bij de eerste paal uit een corner. Een goede goal maar wat koop je er voor. We moeten wedstrijden eerder gaan beslissen.'

Wisselvallig

De Graafschap is veel te wisselvallig dit seizoen, weet ook Nieuwpoort. 'Dat is absoluut waar. En dat zal moeten veranderen als wij bij de top willen meedraaien. Als je wedstrijden wil winnen, moet je scherp zijn', was Nieuwpoort kritisch naar een aantal ploeggenoten die ver onder de maat bleven in Dordrecht.

'Een mentale kwestie? Dat zou niet zo mogen zijn. Zoiets mag niet en ik denk ook niet dat het komt door de ambiance hier', doelde Nieuwpoort op de Krommedijk.

Zie ook: