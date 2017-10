Henk de Jong baalt: 'Ik mis bij veel spelers de over-mijn-lijk-mentaliteit'

DORDRECHT - De Graafschap stelde teleur tegen FC Dordrecht. Henk de Jong denkt dat de wisselvalligheid ook met druk te maken heeft.

De trainer baalde niet zo zeer van het puntenverlies aan de Krommendijk, maar meer van de instelling die hij bij veel spelers onder de maat vond. 'De over-mijn-lijk-mentaliteit. Ja, die mis ik. Die moeten we hebben. Dat zit ook in leiderschap, maar we moeten het ook niet groter maken dan het is. Ze laten het liggen en dat weten ze zelf ook.'

Onder niveau

De Jong weet dat hij dergelijke woorden vaker bezigt. 'Het is terugkerend. Meer initiatief nemen ook in een wedstrijd. Onverstoorbaar zijn. Ik vond vanavond de keeper goed, het centrale duo uitstekend en ook Jordy Tutuarima goed. Maar de rest was onder zijn niveau', stelde De Jong vast.

Geen verkeerde druk

En dat terwijl Go Ahead zondag nog voetballes kreeg in de eerste helft van De Graafschap. 'Het is te wisselvallig', beaamde De Jong. 'Dit kan niet in één week. Maar dat zit ook in de koppies. Ik vond de aanvallende middenvelders ook zeer slecht. In de steekballen bijvoorbeeld en ook de spitsen vond ik niet goed. Terwijl we vrijuit moeten kunnen voetballen, want er is geen verkeerde druk bij De Graafschap.'

Vrijuit spelen

De Jong herhaalt zichzelf regelmatig door te stellen dat zijn spelers dolgraag willen, met veel plezier uitstekend trainen, maar hij ziet ook vaak dat het er in de wedstrijden niet uitkomt. En dat is waar een club als De Graafschap wordt gemeten. 'Ik denk dat we ons ook te veel druk zelf opleggen. Als we vrijuit gaan spelen, gaan we echt nog heel veel punten pakken.'