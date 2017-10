Prachtige cijfers voor NEC-aanvaller Arnaut Groeneveld

ARNHEM - Arnaut Groeneveld is de speler met de beste cijfers bij NEC. De aanvaller heeft drie keer gescoord en al acht assists.

Tegen Volendam opende hij de score en gaf hij de voorzet bij de 0-2. "Ja, ik denk dat ik als speler met individuele klasse zeker op mijn statistieken moeten letten. Maar als het zo doorgaat, ben ik tevreden. Vandaag ook weer mijn goaltje geleverd en een assist."

"Dit is zeker een nuttige overwinning. We sluiten weer aan voor het kampioenschap. We moeten dit nu doortrekken. We zitten er lekker in en ik heb er alle vertrouwen in. We weten als team wat we kunnen en moeten nu doorduwen."