Harderwijker Volkan is terug in Gelderland, maar voor hoelang?

DOETINCHEM - Volkan Caliskan, de Harderwijker die door de Turkse overheid verdacht wordt van het steunen van terroristische activiteiten en daardoor Turkije niet uit mocht, is weer terug in Nederland. Maar als hij terug moet naar Turkije om zijn rechtszaak bij te wonen, dan doet-ie dat. 'Ik ben ervan overtuigd dat ik word vrijgesproken.'

De 24-jarige student is net een kleine week terug en probeert, zo zegt hij tegen Omroep Gelderland, de draad weer op te pakken. Momenteel logeert hij bij zijn broer in Doetinchem. 'Het gaat goed met mij. Ik ben in Turkije ook steeds goed behandeld.'

Protest bij voetbalmatch

Volkan werd in augustus opgepakt na een voetbalwedstrijd die hij bijwoonde, het duel om de Turkse Supercup. Daar werden spandoeken getoond die steun betuigden aan twee docenten die in hongerstaking waren gegaan, als protest tegen de maatregelen die president Recep Erdogan trof na de coup van een jaar daarvoor.

Toen Volkan nog vast zat, sprak Omroep Gelderland met zijn broer. De tekst gaat verder onder de video.

Na een paar weken kwam Volkan vrij, maar hij mocht al die tijd het land niet uit. 'Aanvankelijk dachten we dat ik een uitreisverbod had, maar dat besluit is nooit genomen. Toen hebben mijn advocaat en ik na enige tijd de stoute schoenen aangetrokken en een terugkeer proberen te regelen. En dat is gelukt.'

Volkan vol vertrouwen

Hij klinkt nauwelijks verbaasd dat hij terug is op Gelderse bodem. Sterker, hij barst van het zelfvertrouwen. Volkan legt uit: 'Ik weet niet of er een rechtszaak tegen mij komt, maar als dat zo is, dan ga ik terug naar Turkije. Ik weet gewoon zeker dat ik word vrijgesproken en mijn advocaat denkt dat ook.'

Een van de docenten op het gewraakte spandoek en waardoor de Gelderse student in de problemen kwam, is volgens Volkan net vrijgelaten. Tegen de ander dient op 17 november een rechtszaak. 'Dat las ik op een Turkse site.'

Zie ook: