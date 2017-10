Drie Gelderlanders in kabinet-Rutte III

ARNHEM - Zoals het er nu naar uitziet, zitten er straks drie Gelderlanders in het nieuwe kabinet Rutte III. Paul Blokhuis uit Apeldoorn is voorgedragen als staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Arnhemmer Bruno Bruins (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Wopke Hoekstra (Financiën) uit Bennekom zijn voorgedragen als minister.

Paul Blokhuis

Blokhuis (53) gaf aan het college van burgemeester en wethouders in Apeldoorn aan dat zijn partij de ChristenUnie in hem de nieuwe staatssecretaris ziet voor het betreffende ministerie. Blokhuis is sinds 2006 wethouder voor de ChristenUnie in Apeldoorn. Daar heeft hij de portefeuilles welzijn, zorg, wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugd.

Bruno Bruins

Op hetzelfde departement gaat Blokhuis samenwerken met VVD’er Bruno Bruins. Bruins (54) is momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van uitkeringsinstantie UWV. In het verleden werkte de geboren Arnhemmer lang bij de vervoersmaatschappij HTM. Bruins was van juli 2006 tot februari 2007 staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-Balkenende III.

Wopke Hoekstra

Hoekstra (42) is door zijn partij CDA voorgedragen als minister van Financiën. Momenteel werkt de geboren Bennekommer als partner bij adviesbureau McKinsey. Hoekstra kwam in 2011 in de Eerste Kamer voor zijn partij. In 2017 was hij voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma voor de partij opstelde. Hij is vicefractievoorzitter.

Presentatie Rutte III

Het nieuwe kabinet-Rutte III wordt waarschijnlijk donderdag 26 oktober gepresenteerd. De aanstelling van de kandidaten is nog niet definitief. Ze moeten nog gescreend worden door de veiligheidsdienst.

