Geruchtenmachine draait dj Marius de nek om

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Op vrijdag de dertiende begon Marius Smit van HollandiaFM aan zijn recordpoging radiomaken. Voor wie bijgelovig is, misschien was beginnen op een andere dag beter geweest. Smit moest in winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem 200 uur volmaken, maar na 173 uur werd het stil. Volgens Smit door een escalatie van verkeerde publiciteit.

Marius Smit moest tot deze zaterdagmiddag alle nummers zelf aan- of afkondigen om het record af te pakken van huidig Veronica-dj Giel Beelen, die het record op 198 uur zette toen hij nog in dienst was van 3FM. Het was de geboren Nijmegenaar Smit niet gegund. 'Alles naar normen verlopen' Volgens radiowebsite radio.nl is de recordpoging radiomaken mislukt, omdat Smit zich niet aan de eisen hield. Volgens de dj is dat onzin. 'Integendeel, alles zou naar de normen verlopen en gedraaid hebben, zegt hij tegen Omroep Gelderland. Toch was de geest al uit de fles, en de geruchtenmachine heeft uiteindelijk de recordpoging van Smit de das omgedaan. 'Als het dan toch onder een hoop mensen escaleert, dan is het als organisatie niet leuk om verder te draaien. Zeker de laatste uren. Dan ben je toch genoodzaakt te stoppen.' 'Zonde van de tijd' Smit had er al 173 uur opzitten. 'Dat is zeker zonde van de tijd en ik overweeg dan ook verdere juridische stappen te ondernemen. Een schadeclaim. Omdat ik heb moeten stoppen door de hele publiciteit en door beslissingen van anderen.' De HollandiaFM-dj sluit een nieuwe recordpoging niet uit. 'Maar het zal niet op korte termijn zijn.' Zie ook: Wereldrecord radiomaken mislukt? Dj Marius weet van niks Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl